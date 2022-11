Von der Leyen, Ue lavora a nuove sanzioni a Iran sui droni

(ANSA) - BRUXELLES, 18 NOV - "Ci è voluto troppo tempo per capire un fatto molto semplice: che mentre lavoriamo per impedire all'Iran di sviluppare armi nucleari, dobbiamo anche concentrarci su altre forme di proliferazione delle armi, dai droni ai missili balistici. È un rischio per la sicurezza non solo per il Medio Oriente, ma per tutti noi". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue ursula von der Leyen in un intervento in Bahrein in cui ha sottolineato che l'Europa si sta "coordinando con i partner e gli alleati per adottare ulteriori sanzioni contro l'Iran in risposta alla proliferazione dei droni iraniani". (ANSA).