Ue, 'bene rinnovo accordo su grano, export fondamentale'

(ANSA) - BRUXELLES, 17 NOV - "L'Ue accoglie con grande favore il rinnovo dell'iniziativa delle Nazioni Unite sul grano del Mar Nero. Essa rimane fondamentale per continuare a far scendere i prezzi dei prodotti alimentari a livello mondiale e per garantire la sicurezza alimentare in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi più vulnerabili. L'Ue sottolinea gli sforzi delle Nazioni Unite e della Turchia per facilitare il proseguimento dell'iniziativa". Lo dichiara l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell.

"L'accordo mediato dalle Nazioni Unite, insieme alle rotte terrestri che attraversano l'Ue nell'ambito della nostra iniziativa "Solidarity Lanes", ha contribuito a stabilizzare e ad allentare la pressione sui prezzi alimentari globali, facilitando l'esportazione di cereali e prodotti agricoli verso i mercati mondiali. Entrambe le iniziative hanno permesso l'esportazione di oltre 25 milioni di tonnellate di grano e altri prodotti agricoli e hanno contribuito al calo dei prezzi dei prodotti alimentari negli ultimi mesi", ha sottolineato.

