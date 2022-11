'Lavrov ricoverato in ospedale a Bali', ma Mosca smentisce

(ANSA) - BALI, 14 NOV - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov è stato portato in ospedale dopo aver accusato un problema di salute al suo arrivo al vertice a Bali per il G20.

Lo riporta l'AP citando le autorità indonesiane. Il ministro avrebbe accusato problemi cardiaci e sarebbe stato portato all'ospedale Sanglah. La portavoce del ministero russo, Maria Zakharova, ha però bollato la notizia come una "fake news". "Io e Serghei abbiamo letto la notizia in Indonesia e non potevamo credere ai nostri occhi: è venuto fuori che è stato ricoverato in ospedale. Ovviamente è il massimo della falsità", ha scritto Zakharova su Telegram. (ANSA).