Lavrov in video, reporter occidentali siano 'più corretti'

(ANSA) - MOSCA, 14 NOV - I giornalisti occidentali devono essere "più corretti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov dopo che l'agenzia Ap aveva riferito di un suo presunto ricovero in ospedale per problemi cardiaci all'arrivo a Bali, dove deve guidare la delegazione russa al vertice del G20.

In un video postato dalla portavoce Maria Zakharova sul suo canale Telegram, Lavrov appare sulla terrazza della sua stanza a Bali in maglietta e bermuda. "Anche del nostro presidente - sottolinea il ministro degli Esteri - si dice da dieci anni che è malato". Lavrov aggiunge che sta lavorando a due discorsi che terrà domani e manda "un saluto a tutti". (ANSA).