Cremlino non smentisce notizie incontri con Usa a Ankara

(ANSA) - MOSCA, 14 NOV - Il Cremlino non può né confermare né smentire notizie su presunti incontri ad Ankara di una delegazione russa con una americana. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato dall'agenzia Interfax.

In precedenza l'autorevole quotidiano russo Kommersant, citando una fonte, aveva scritto che colloqui sono previsti oggi a Ankara tra inviati russi e americani. Secondo la stessa fonte, della delegazione russa farebbe parte il capo del servizio di intelligence per l'estero Serghey Narishkin. "No, non posso né confermare né smentire", ha detto Peskov rispondendo alla domanda di un giornalista in proposito. (ANSA).