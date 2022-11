Kiev, bombe a grappolo su Zaporizhzhia, evacuati residenti

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - A Zaporizhzhia, regione sud-orientale dell'Ucraina dove si trova la più grande centrale nucleare d'Europa, le forze dell'ordine hanno evacuato i residenti del distretto di Shevchenkiv dopo un attacco missilistico russo. La zona è stata colpita da Iskander-K con una carica a grappolo. "Elementi esplosivi sono sparsi in tutta l'area residenziale.

A causa del fatto che quel tipo di munizioni può esplodere in qualsiasi momento, è stata effettuata un'evacuazione temporanea della popolazione. Lo sminamento è in corso.", ha detto la polizia, citata da Unian. (ANSA).