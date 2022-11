Ucraina: partner mobilitano 1 miliardo per i corridoi verdi

(ANSA) - BRUXELLES, 11 NOV - Circa un miliardo di euro è stato mobilitato per rafforzare i "corridoi verdi" per le esportazioni di prodotti agricoli dall'Ucraina nello sforzo congiunto di Unione Europea, Banca europea per gli investimenti, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e del Gruppo Banca mondiale.

In una nota diffusa dalla Commissione e dagli Stati che confinano con l'Ucraina, si sottolinea che "la Banca europea per gli investimenti prevede di investire fino a 300 milioni di euro entro la fine del 2023 in progetti che rispondono agli obiettivi delle corsie preferenziali". E questo "si aggiunge alle attività già annunciate e finanziate in Ucraina, una parte significativa delle quali è dedicata all'ammodernamento di strade e ferrovie".

La Commissione europea, invece, "destinerà urgentemente 250 milioni di euro di sovvenzioni per potenziare le corsie preferenziali". "A breve termine sosterremo miglioramenti rapidi, in particolare con attrezzature mobili, per ridurre i tempi di attesa e migliorare la circolazione attraverso i valichi di frontiera e le loro vie di accesso. A medio termine, stiamo mobilitando il Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) e 50 milioni di euro per sostenere gli sviluppi infrastrutturali necessari per aumentare ulteriormente la capacità delle corsie preferenziali".

Nel complesso, i corridoi verdi e il patto sul grano tra maggio e fine ottobre "hanno permesso l'esportazione di circa 25 milioni di tonnellate di grano ucraino, semi oleosi e prodotti correlati verso i mercati mondiali, compresi i Paesi più bisognosi" rispetto ai 45 milioni che normalmente l'Ucraina esporta ogni anno. (ANSA).