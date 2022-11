Il conflitto in Ucraina "non finirà finché Putin non lascerà il Paese". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden ai giornalisti al seguito prima di salire sull'Air Force One che lo porterà alla Cop27 a Sharm el Sheikh. Biden e' convinto che il suo incontro con il leader cinese Xi Jinping a margine del G20 "sarà produttivo". "Penso sempre che i miei colloqui siano produttivi", ha sottolineato.