Rutte, i legami tra Olanda e Italia sono forti ed essenziali

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "I legami tra Olanda e Italia sono forti ed essenziali per entrambi. Soprattutto in tempi di incertezza dobbiamo continuare ad agire insieme, anche in ambito Ue e Nato". Lo scrive su Twitter, in lingua italiana, il premier olandese Mark Rutte aggiungendo di "averne parlato con il Presidente Mattarella durante un pranzo con membri del governo alla presenza del Re e della Regina". (ANSA).