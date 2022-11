Parigi sospende accoglienza 3.500 rifugiati dall'Italia

(ANSA-AFP) - PARIGI, 10 NOV - La Francia sospende l'accoglienza prevista di 3.500 rifugiati attualmente in Italia.

Lo ha annunciato il ministro dell'Interno francese Darmanin.

La Francia invita "tutti gli altri partecipanti" al meccanismo di ricollocamento europeo dei migranti, "in particolare la Germania", a sospendere l'accoglienza dei profughi attualmente in Italia. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, dopo aver annunciato la decisione di Parigi di sospendere "con effetto immediato" l'accoglienza prevista di 3.500 rifugiati attualmente in Italia, in segno di protesta contro il rifiuto di Roma di autorizzare lo sbarco di Ocean Viking in Italia. (ANSA-AFP).