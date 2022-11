Kiev costruisce nuovo sistema per la difesa della capitale

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Nella regione di Kiev i genieri ucraini stanno costruendo un sistema di difesa a più livelli e rafforzato: lo ha reso noto su Telegram Oleksiy Kuleba, capo dell'amministrazione militare regionale della capitale.

"Oggi abbiamo verificato la prontezza dell'equipaggiamento delle posizioni. Ogni giorno lavoriamo per migliorare e ampliare le linee di difesa, compresa la capitale", ha sottolineato Kuleba, come riporta Unian che pubblica la foto dei cosiddetti cavalli di Frisia (ostacoli difensivi coperti con lunghi chiodi in ferro ed eventualmente filo spinato) collocati davanti a un edificio sensibile nella capitale. (ANSA).