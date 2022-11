Kiev, esercito russo sta minando i sobborghi di Mariupol

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - L'esercito russo sta minando i sobborghi di Mariupol occupata dopo aver rafforzato nei giorni scorsi il perimetro della città con blocchi di cemento, i cosiddetti denti di drago. Lo scrive su Telegram il consigliere del sindaco in esilio Petro Andryushchenko, citato da Unian: "Sulla linea Agrobaza-Berdyanske-Shevchenko-Priazovske, gli occupanti hanno iniziato a minare strade e campi e accelerano con la fortificazione della città".

Secondo l'intelligence del Ministero della Difesa britannico, la Russia ha avviato la costruzione di strutture di difesa intorno a Mariupol per prevenire un'improvvisa controffensiva da parte delle Forze armate ucraine. In particolare, due stabilimenti producono allo scopo blocchi anticarro in cemento.

