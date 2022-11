Gb: Labour attacca Sunak dopo dimissioni viceministro 'bullo'

(ANSA) - LONDRA, 09 NOV - Le dimissioni del viceministro Gavin Williamson, costretto ieri sera a farsi da parte dopo essere accusato da più parti di "bullismo" verbale, restano oggi al centro della polemica politica britannica, fra attacchi concentrici delle opposizioni - Labour in testa - contro il neo premier Tory, Rishi Sunak.

Lo scontro è destinato a culminare nel botta e risposta del Question Time del mercoledì fra lo stesso Sunak e il leader dell'opposizione laburista, Keir Starmer; mentre la vice di Starmer, Angela Rayner, ha alzato i toni nelle ultime ore accusando il primo ministro - in sella da appena un paio di settimane - di aver mostrato "una sbalorditiva mancanza di giudizio" nel ripescare Williamson - silurato due volte da precedenti posizioni di governo, da Theresa May prima e da Boris Johnson poi - e invocando pure le dimissioni dell'ormai ex viceministro da deputato se l'indagine interna al Partito Conservatore dovesse sancirne delle responsabilità. "Non ci può essere posto per i bulli in Parlamento", ha tuonato Rayner.

(ANSA).