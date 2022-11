Gb: infermieri annunciano sciopero nazionale senza precedenti

(ANSA) - LONDRA, 09 NOV - Gli infermieri del Regno Unito hanno votato in favore del primo sciopero su scala nazionale nei 106 anni di storia del loro sindacato di categoria, il Royal College of Nursing (RCN). Anche loro, come molti altri lavoratori delle diverse categorie professionali del Paese, chiedono un adeguamento salariale all'inflazione record.

Lo sciopero senza precedenti, previsto entro la fine dell'anno, coinvolgerà gli iscritti dell'RCN in più della metà degli ospedali nel Regno, come si legge sul sito della Bbc.

Verranno comunque garantiti gli interventi d'emergenza ma per tutto il resto è molto probabile una paralisi temporanea in molte strutture dell'Nhs, il sistema sanitario pubblico. La mobilitazione degli infermieri non può che avere un forte effetto sul governo del neo premier Rishi Sunak che, a fronte di una crisi del caro vita ed energia, prepara una finanziaria d'autunno a base di aumenti fiscali e tagli alla spesa pubblica.

