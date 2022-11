La Farnesina apre al pubblico la Sala delle Bandiere

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Apre al pubblico la "Sala delle bandiere", fiore all'occhiello del Palazzo della Farnesina e unica in Italia, che custodisce la più grande raccolta di bandiere internazionali della Pubblica Amministrazione italiana.

Centinaia di drappi (oltre 600 da interno e più di 400 da esterno, oltre 200 da tavolo e 200 per auto) che arricchiscono e decorano le sale del Ministero degli Affari Esteri in occasione di eventi e incontri istituzionali curati dal Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, e che vengono messe a disposizione delle Istituzioni che ne facciano richiesta per i propri incontri ufficiali di rilevanza internazionale, in particolare la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri della Repubblica. In tutte queste occasioni le bandiere hanno un ruolo fondamentale: sono un potente simbolo di identità e culture, di ideali. "Questa Sala - spiega un video predisposto dal Cerimoniale della Repubblica per illustrare l'eccezionale iniziativa - le racchiude in armonia: come rappresentare la missione della Farnesina nel mondo". In occasione della visita alla "Sala delle bandiere", un'iniziativa che entra nel progetto "Aperti per voi" del Touring club Italiano a cui il Maeci aderisce dal 2016, i visitatori hanno a disposizione cinque diversi tour; sarà infatti possibile visitare anche l'Unità di Crisi e diversi piani della Farnesina che ospitano opere di maestri del Novecento; fra questi, lavori di artisti degli anni '80 e '90, illustrazioni di street art e grafica nonché una galleria di fotografia e reportage. Per partecipare alla visita è necessaria la prenotazione.

Maggiori informazioni sono riportate sul sito della Collezione Farnesina. (ANSA).