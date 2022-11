Helsinki, nessuna arma nucleare in Finlandia dopo la Nato

Finlandia non ha intenzione di ospitare armi nucleari sul suo territorio una volta entrata nella Nato e non ci sono segnali che qualcuno le offra alla Finlandia: lo ha detto il presidente del Paese, Sauli Niinistö, durante il suo discorso di apertura del corso di difesa nazionale. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva nazionale Yle.

Tuttavia, Niinistö ha sottolineato che le armi nucleari sono una parte essenziale della deterrenza della Nato, ma solo come mezzo di prevenzione. Una guerra nucleare non può essere vinta e non dovrebbe mai aver luogo, ha sottolineato.