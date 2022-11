Ucraina: in tv e metro messaggi per il morale dei cittadini

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Tenere alto il morale della popolazione ucraina è fondamentale, di fronte all'invasione russa. Per questo motivo, si moltiplicano i messaggi positivi, consigli sulla salute mentale ed esempi su come "fare la propria parte" nell'ecosistema informativo del Paese, per sostenere lo spirito degli ucraini durante la guerra.

"Insieme alla vittoria", "Il coraggio è andare avanti" o "Solo un po' di più e diventerà più facile", sono alcuni dei messaggi motivazionali che passano nelle pubblicità sul sistema della metropolitana, riferisce il Guardian. E quasi ogni giorno, gli psicologi sono invitati a programmi televisivi per offrire consigli su come gestire l'ansia, mentre le interruzioni pubblicitarie sono piene di video a sostegno dell'esercito.

Gli esperti affermano che questo approccio svolgerà un ruolo significativo nel sostenere gli ucraini durante quello che probabilmente sarà un inverno duro. I canali tv ucraini stanno pubblicando una serie di annunci su come le persone possono risparmiare energia, tra le richieste del governo ai consumatori di ridurre i consumi. Sotto lo slogan "Le regole di un Paese caldo", un video consiglia alle persone di utilizzare metodi alternativi per riscaldarsi, incluso l'uso di borse dell'acqua calda o l'abbraccio dei gatti, oltre a riunirsi con i propri vicini.

Sui social media, gli ucraini stanno condividendo infografiche su quali elettrodomestici utilizzano più elettricità, e video del trend recente sulla realizzazione di candele-fornelli per i soldati in trincea.

Per questo inverno, l'Ucraina si trova ad affrontare la prospettiva di temperature sotto lo zero con periodi di mancanza di elettricità, acqua e persino riscaldamento. Nell'ultimo mese, la Russia ha preso di mira infrastrutture del settore energetico ucraino con missili, razzi e droni. (ANSA).