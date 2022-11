Gb: un giorno festivo per incoronazione di re Carlo a maggio

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha annunciato un giorno festivo per celebrare l'incoronazione di Carlo III l'anno prossimo che cadrà lunedì 8 maggio, due giorni dopo la cerimonia per il re.

Una decisione, ha sottolineato il governo britannico, in linea con quanto accadde anche nel 1953 in occasione dell'incoronazione della regina Elisabetta II.

"L'incoronazione di un nuovo monarca è un momento unico per il nostro Paese", ha detto Sunak. "In riconoscimento di questa storica occasione, sono lieto di annunciare un ulteriore giorno festivo per l'intero Regno Unito il prossimo anno", ha aggiunto secondo quanto riportano i media internazionali. (ANSA).