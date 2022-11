Lukashenko ribadisce, 'non invierò truppe in Ucraina'

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - La Bielorussia non ha intenzione di inviare truppe in Ucraina: lo ha ribadito oggi il il presidente Aleksandr Lukashenko. "Ho già detto mille e duecento volte che non ho piani di questo tipo", ha detto Lukashenko citato dall'agenzia di stampa BelTA. (ANSA).