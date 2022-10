Steinmeier, per Germania inizia epoca con vento contrario

(ANSA) - BERLINO, 28 OTT - "Per la Germania inizia un'epoca di vento contrario. Tempi più duri, difficili", la crisi più profonda dalla riunificazione. Lo ha detto oggi in un discorso alla nazione il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, basato sul messaggio "Rafforzare ciò che ci unisce". Il vecchio modello tedesco di successo economico è sotto pressione dopo il 24 febbraio, dopo il "brutale attacco" all'Ucraina. In Germania "non abbiamo bisogno di una mentalità di guerra, ma capacità di resistenza", ha detto Steinmeier in merito all'importanza dell'esercito tedesco e al ruolo tedesco nella Nato. (ANSA).