Governo: Tajani, sarò un riferimento per gli italiani nel mondo

ROMA, 28 OTT - "Voglio rivolgere un saluto a tutti gli italiani nel mondo. Connazionali che rappresentano il nostro saper fare in ogni angolo della terra. Per noi siete importanti come i cittadini in madrepatria. Troverete in me un punto di riferimento". Lo scrive su Twitter il Ministro degli Esteri Antonio Tajani.