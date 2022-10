Foto di Putin cadavere sulla facciata del ministero a Praga

(ANSA) - PRAGA, 28 OTT - Tre bandiere, di cui una contro Putin rappresentato come cadavere, sono raffigurate da oggi in un'installazione comparsa sulla facciata del ministero dell'Interno a Praga. E la trovata del governo arroventa il clima con Mosca, per ora sulla stampa.

Su una tela si scorgono una bandiera ceca, una ucraina e una terza nella quale si mostra la testa del presidente russo, che fuoriesce da un sacco usato per il trasporto di cadaveri.

"Sappiamo chi è il nostro amico, che sanguina anche per la nostra libertà. E sappiamo anche chi è il nostro nemico, e non gli permetteremo di rubare il concetto di patriottismo o la nostra bandiera", ha scritto il ministro dell'Interno Vit Rakusan su Twitter, mettendo in guardia Mosca dalla tentazione di voler violare la patria e rubare la bandiera anche ad altri Paesi.

"Nella Repubblica ceca l'ostilità verso la Russia ha superato ogni limite, il ministero degli Interni ceco sta minacciando il presidente Vladimir Putin", si è scandalizzata l'agenzia di stampa Eurasia Daily con sede a Mosca. (ANSA).