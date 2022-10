Kiev, i russi potrebbero far esplodere Zaporizhzhia

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine non esclude che i russi possano ricorrere ad esplosioni della centrale nucleare di Zaporizhzhia "per disabilitarla in modo permanente e provocare un disastro incolpando l'Ucraina".

Lo riporta Ukrainska Pravda. Secondo il generale di brigata Alexei Gromov, considerando le accuse russe sul rischio di una 'bomba sporca', è possibile che "gli occupanti possano organizzare esplosioni presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia e provocare un altro crimine contro l'umanità".

