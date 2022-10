Kiev: "I russi potrebbero far esplodere Zaporizhzhia". Putin: "L'Ucraina rifiuta i negoziati su ordine degli Usa"

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine non esclude che i russi possano ricorrere ad esplosioni della centrale nucleare di Zaporozhzhia "per disabilitarla in modo permanente e provocare un disastro incolpando l'Ucraina". Lo riporta Ukrainska Pravda. Secondo il generale di brigata Alexei Gromov, considerando le accuse russe sul rischio di una 'bomba sporca', è possibile che "gli occupanti possano organizzare esplosioni presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia e provocare un altro crimine contro l'umanità".

L'Ucraina rifiuta i negoziati con la Russia su ordine degli Stati Uniti, ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un colloquio con il presidente della Guinea-Bissau, secondo quanto riferisce il portavoce del Cremlino citato dalla Tass. Mosca sarebbe pronta ad impegnarsi in trattative sulla base dei suoi interessi ma l'Ucraina è riluttante a fare altrettanto, ha aggiunto il Cremlino.

Kiev potrebbe tentare di usare il ricatto nucleare per ottenere sempre più sostegno finanziario e militare dall'Occidente: lo afferma il ministero degli Esteri russo, come riporta la Tass. La Russia, ha aggiunto il ministero, esorta l'Occidente a influenzare Kiev ad abbandonare un piano sconsiderato con il possibile uso di una "bomba sporca".

Una centrale elettrica della Crimea è stata colpita nella notte da un attacco con droni: lo hanno reso noto le autorità filorusse. "Oggi nella notte c'è stato un attacco UAV (velivoli senza pilota, ndr) alla centrale termica di Balaklava", ha dichiarato su Telegram il governatore di Sebastopoli insediato da Mosca, Mikhail Razvozhayev. "Il trasformatore è danneggiato in modo minimo. Non ci sono state vittime", ha aggiunto.