Tajani, la pace solo con la sovranità dell'Ucraina

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può essere conculcata con la violenza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Convegno internazionale per i 50 anni della fondazione dell'Avsi al Maxxi di Roma.

(ANSA).