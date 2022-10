Gb: Sunak rinvia finanziaria, data torna a novembre

(ANSA) - LONDRA, 26 OTT - L'attesa finanziaria d'autunno, con i dati sulle coperture fiscali e sulle previsioni aggiornate relative all'economia britannica, sarà illustrata in Parlamento il 17 novembre, e non più il 31 ottobre, per dar tempo a Rishi Sunak - subentrato ieri all'effimera Liz Truss - di fare le valutazioni programmatiche necessarie. Lo ha annunciato Downing Street dopo il primo consiglio dei ministri presieduto oggi da Sunak. La decisione è stata presa "d'intesa" fra il neo premier e il confermato cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt. La manovra, nelle intenzioni, mira a rassicurare i mercati dopo il terremoto provocato dal governo Truss. (ANSA).