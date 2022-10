Mosca notifica a Washington le sue prossime esercitazioni nucleari

La Russia ha notificato agli Stati Uniti la sua intenzione di iniziare le esercitazioni Grom, ovvero esercitazioni strategiche nucleari. Lo afferma il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price, sottolineando che la notifica delle esercitazioni è un atto di routine.

Gli Usa non vedono evidenze che la Russia stai facendo preparativi per usare l'arma nucleare: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre.

"Gli Usa continuano a fornire assistenza a Kiev, a dare ciò di cui ha bisogno sul terreno, spetta a Zelensky decidere se e quando negoziare": lo ha ribadito la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, rispondendo ad una domanda sulle istanze provenienti anche da alcuni ambienti dem a negoziare direttamente con Mosca.



Il nuovo premier britannico Rishi Sunak ha assicurato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky il 'sostegno incrollabile' del Regno Unito a Kiev. Lo rende noto Downing Street.

"L'Ucraina ha bisogno di una somma compresa fra 3 e 5 miliardi di euro al mese solo per le spese correnti. Io lavoro affinché l'Ue assuma una partecipazione equa in questo sforzo, garantendo 1,5 miliardi al mese, fino a quando sarà necessario". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo a Berlino alla Conferenza di ricostruzione in corso nella capitale tedesca. "Sono 18 miliardi di euro per il 2023", ha aggiunto.

"Siamo qui per sostenere la visione del futuro dei nostri amici ucraini", ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, aprendo la Conferenza per la ricostruzione. "Un futuro di pace", segnato da "benessere e resilienza", ha aggiunto. "Quella di oggi non è una conferenza di donatori. Si tratta di qualcosa di più basilare, che riguarda le strutture e i meccanismi" di finanziamento della ricostruzione.

"Non possiamo dire quando questa guerra finirà. Ma finirà. E proprio pesando all'esperienza fatta nella nostra storia, sappiamo che la ricostruzione è sempre possibile e che non è mai troppo presto per iniziare ad occuparsene", ha concluso Scholz, sottolineando che "adesso" è il momento per impegnarsi su questo fronte come comunità internazionale.

"Questa visione dell'Ucraina come Paese europeo è molto importante. E sotto molti aspetti l'Ucraina ha già meritato di farne parte. La gente vede cosa facciamo già per l'Europa. Noi rappresentiamo la sicurezza fisica dell'Europa". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che, intervenendo alla conferenza della Ricostruzione, ha sottolineato le parole di Olaf Scholz pronunciate ieri, quando il cancelliere ha detto che chi investe nell'Ucraina investe in un futuro membro dell'Ue. "Non lottiamo solo per la sicurezza dell'Ucraina e dei nostri vicini, ma anche per la sicurezza dell'Europa", ha aggiunto.

Il presidente ucraino chiede alla Conferenza di Berlino di impegnarsi per la copertura del deficit del bilancio dell'anno prossimo che, a causa dell'invasione russa, ammonta a 38 miliardi di dollari. "Si tratta di una somma considerevole di denaro per l'Ucraina", ha affermato, intervenendo in un collegamento video da Kiev.