Zelensky, con Israele neutrale droni Iran a Russia

(ANSA) - TEL AVIV, 24 OTT - La vendita di droni suicidi dall'Iran alla Russia non sarebbe avvenuta se Israele non avesse scelto di "restare neutrale nel conflitto". Lo ha detto il premier ucraino Volodomyr Zelensky intervenendo via web alla Conferenza sulla Democrazia di Haaretz, il quotidiano liberal israeliano. In cambio dei droni - ha aggiunto Zelensky - Putin aiuterà l'Iran nel suo programma nucleare. (ANSA).