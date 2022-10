Francia: centinaia di persone a funerali della piccola Lola

(ANSA) - PARIGI, 24 OTT - La Francia rivolge un ultimo sentito omaggio a Lola, la bambina di 12 anni barbaramente uccisa venerdì 14 ottobre a Parigi e la cui morte ha sconvolto il Paese. Centinaia di persone hanno partecipato oggi ai funerali della piccola a Lillers, nel dipartimento di Pas-de-Calais, nel nord della Francia. Il feretro bianco, ornato da un mazzo di fiori bianchi, è stato portato all'interno della chiesa intorno alle 13:45, seguito dai genitori di Lola, i suoi fratelli e centinaia di cittadini raccolti nel silenzio, a cui è seguita qualche nota di musica. Per volere della famiglia i funerali sono stati aperti al pubblico. I genitori hanno tuttavia ribadito la volontà di "onorare la memoria" di Lola in "serenità", "rispetto" e "dignità", tenendo distanti le polemiche politiche. Nei giorni scorsi, la destra francese, dai Repubblicani al Rassemblement National di Marine Le Pen, passando per il partito Reconquete di Eric Zemmour hanno lungamente evocato l'uccisione di Lola per denunciare il lassismo del governo rispetto ai migranti irregolari. La principale sospetta nell'inchiesta sull'omicidio di Lola è una cittadina algerina di 24 anni, residente irregolarmente in Francia e oggetto di una procedura di espulsione. La sepoltura della bimba nel cimitero di Lillers, comune di 10.000 abitanti di cui è originaria la madre, si terrà "nella più rigorosa intimità". (ANSA).