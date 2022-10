A Parigi concerto per maestranze restauro Notre Dame

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Il violoncellista statunitense Yo-Yo Ma, di origine cinese, ha tenuto oggi un concerto a Parigi nel cantiere di Notre-Dame per le maestranze che lavorano al restauro della cattedrale danneggiata dall'incendio del 15 aprile 2019.

Yo-Yo Ma, 67 anni, è nato a Parigi dove ha tenuto il suo primo concerto all'età di 6 anni. Ad assistere, tra gli altri, al concerto la direttrice generale dell'Unesco Audrey Azoulay che ha ringraziato l'artista per aver offerto la sua musica ''agli uomini e alle donne che ogni giorno lavorano al restauro della cattedrale''. I lavori di restauro sono ora concentrati sulla ricostruzione della guglia di Viollet-le-Duc, in quercia, e delle volte distrutte. La riapertura del luogo di culto dovrebbe avvenire nel 2024. (ANSA).