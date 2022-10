Cremlino condanna arresto imprenditore russo in Italia

(ANSA-AFP) - MOSCA, 21 OTT - Il Cremlino condanna l'arresto in Europa su richiesta degli Stati Uniti di due cittadini russi, tra cui l'imprenditore Artem Uss, fermato lunedì dalla Polaria all'aeroporto di Milano Malpensa su mandato di Washington. "Le missioni diplomatiche russe faranno del loro meglio per proteggere gli interessi di Uss, detenuto in Italia", ha aggiunto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. (ANSA-AFP).