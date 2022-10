Germania: governo approva proroga centrali atomiche

(ANSA) - BERLINO, 19 OTT - Il gabinetto tedesco ha approvato oggi le modifiche necessarie per consentire che le tre centrali nucleari ancora attive restino in funzione fino al 15 aprile 2023. Lo ha annunciato lo stesso governo in conferenza stampa.

Dopo le molte polemiche dei mesi scorsi, per approvare la modifica legislativa "non ci sono voluti più di quattro minuti", ha riferito il ministro dell'Economia Robert Habeck. Adesso la legge passa al Bundestag che dovrà approvarla nella seconda settimana di novembre. Sul dossier si era pronunciato Scholz due giorni fa prendendo una decisione definitiva e imponendosi sugli alleati in lite fra loro. (ANSA).