Berlino, serve risposta forte Ue a pacchetto clima Usa

(ANSA) - BERLINO, 19 OTT - Il pacchetto per il clima Usa e i relativi incentivi possono attirare sempre più imprese europee negli Stati Uniti ed è quindi necessaria una risposta "forte" da parte dell'Ue. Lo ha detto oggi Robert Habeck, ministro tedesco di Economia e Clima, parlando dopo il 52mo Consiglio franco-tedesco per l'Economia e la Finanza, a cui ha partecipato anche il ministro dell'Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire.

Habeck ha sottolineato che non va distrutto l'equilibrio competitivo nei rapporti tra le economie europea e americana.

(ANSA).