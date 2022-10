Liz Truss si scusa per i suoi 'errori' ma andrà avanti

(ANSA) - LONDRA, 17 OTT - La premier britannica Liz Truss si è scusata per essere "andata troppo oltre e troppo in fretta" con le riforme che hanno innescato turbolenze economiche, ma ha promesso di rimanere al comando nonostante una serie di difficoltà. "Voglio accettare la responsabilità e chiedere scusa per gli errori che sono stati fatti... siamo andati troppo oltre e troppo in fretta", ha detto alla BBC, aggiungendo di avere ancora intenzione di guidare i conservatori alle prossime elezioni generali. (ANSA).