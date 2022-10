Gb: Hunt, fare di più e in fretta per rassicurare mercati

(ANSA) - LONDRA, 17 OTT - "Il governo deve fare di più e più in fretta per offrire certezze ai mercati". Lo ha detto il cancelliere dello Scacchiere britannico Jeremy Hunt intervenendo alla Camera dei Comuni dopo l'annuncio fatto in mattinata di una quasi completa revisione del pacchetto fiscale contenuto nella mini-manovra voluta dalla premier conservatrice Liz Truss ora sempre più in difficoltà. Hunt ha aggiunto che l'esecutivo prenderà "le decisioni difficili necessarie per assicurare che ci sia fiducia nelle nostre finanze nazionali". (ANSA).