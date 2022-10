Slovacchia: in migliaia manifestano contro l'odio verso i gay

(ANSA) - PRAGA, 14 OTT - Almeno 20 mila persone hanno manifestato oggi a Bratislava contro lïodio verso la comunità gay, dopo l'omicidio di due persone della comunità Lgbt avvenuto mercoledì sera nel centro della capitale. Alla manifestazione hanno preso parte anche la presidente Zuzana Caputova e il premier Eduard Heger.

"Mi dispiace che non possiate sentirvi al sicuro in Slovacchia. Il vostro posto è qui, siete preziosi per la nostra società", ha detto Caputova rivolgendosi alla comunità Lgbt.

Mercoledì sera un ragazzo di 18 anni ha sparato contro due uomini uccidendoli davanti a un bar gay. L'assassinio era un atto premeditato, l'aggressore, che poi si è suicidato, pianificava lïattacco dal 2019. (ANSA).