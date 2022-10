Onu, in Ucraina russi usano stupri come strategia militare

(ANSA) - PARIGI, 14 OTT - In Ucraina gli invasori russi stanno utilizzando gli stupri come "strategia militare" e come "tattica deliberata per disumanizzare le vittime": questa l'accusa mossa dalla rappresentante speciale delle Nazioni Unite Pramila Patten, che denuncia "casi orribili e violenze brutali".

