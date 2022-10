Expo 2030: Massolo, non sarà una cattedrale nel deserto

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Per Expo credo che la concorrenza sia particolarmente agguerrita, ma noi abbiamo alcuni punti di forza. Abbiamo un progetto bellissimo, un progetto di rifondazione per Roma. In questo, rispondiamo a un requisito specifico ma vuole essere un contributo a dimostrare cosa il mondo può fare per lo sviluppo, la rigenerazione urbana. Bisogna fare in modo che un Expo non sia solo una grande fiera. Non sarà una cattedrale nel deserto". Lo ha detto l'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del Comitato promotore di Expo 2030, al Festival della diplomazia, organizzato alla Stampa Estera di Roma. (ANSA).