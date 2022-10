Ucraina:Ue,strumenti esistenti prima di corte internazionale

(ANSA) - BRUXELLES, 13 OTT - "Per prima cosa vogliamo fare il massimo uso degli strumenti esistenti, in Ucraina ma anche negli Stati membri". Lo ha detto in merito alla richiesta di un tribunale internazionale per i crimini di guerra, avanzata dall'Ucraina, il commissario Ue alla Giustizia Didier Reynders al termine del consiglio di ministri europei della Giustizia che si è svolto a Lussemburgo.

Prima, ha ribadito, "cerchiamo di utilizzare tutti gli strumenti esistenti, quindi collaboriamo con le autorità ucraine e con la procuratrice generale". "Collaboriamo anche con la Corte europea dei diritti dell'uomo perché ci sono comunque casi che coinvolgono più Paesi", ha aggiunto. "Poi stiamo anche cercando di individuare altre soluzioni - ha detto Reynders -.

Intanto stiamo chiedendo all'Ucraina di ratificare lo statuto di Roma. Questo sarebbe un buon segnale di partecipazione. Poi si potrebbe pensare a un tribunale speciale o una soluzione ibrida, però per il momento non c'è nessuna posizione da parte degli Stati membri in merito e nemmeno del consiglio". (ANSA).