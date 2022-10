Cremlino, Erdogan proporrà una mediazione a Putin

(ANSA) - MOSCA, 12 OTT - Il Cremlino si aspetta che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan farà a Vladimir Putin una proposta concreta di mediazione sul conflitto in Ucraina, nel loro incontro di domani in Kazakistan. "I turchi propongono una loro mediazione. Se ci dovessero essere contratti (tra Russia e Ucraina), questi avranno luogo sul territorio turco", ha detto il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov.

"Probabilmente Erdogan proporrà qualcosa ufficialmente", ha aggiunto dicendosi di aspettarsi un "colloquio interessante e utile".

"Mai dire mai". Così il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov, ha risposto a Mosca ai giornalisti che gli chiedevano del rifiuto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di negoziare con Vladimir Putin, in vista della proposta di mediazione che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan potrebbe avanzare domani nell'incontro con il leader russo. (ANSA).