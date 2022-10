Borrell all'ANSA, l'apertura alla Bosnia scelta strategica

(ANSA) - BRUXELLES, 12 OTT - "Il nuovo contesto mette in forte evidenza l'importanza dell'allargamento dell'Ue poiché assume un nuovo significato geopolitico con grandi implicazioni per la regione: le decisioni dei partner di stare o meno con noi sulla scena mondiale e sui valori fondamentali assumono un peso ancora maggiore". Lo dice l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell, intervistato dall'ANSA, commentando la raccomandazione della Commissione di concedere lo status di candidato alla Bosnia. "Con Mosca - sottolinea - è in corso anche una lotta d'idee. Non possiamo chiudere gli occhi alla sua crescente influenza, non solo nei Balcani".

"La scelta di oggi è un impulso politico. Certamente la Bosnia oggi non rispetta tutte le condizioni per essere un Paese dell'Ue però crediamo che queste condizioni si realizzeranno. È un impulso che spero le nuove autorità politiche della Bosnia comprendano e sfruttino. È uno stimolo all'azione", precisa Borrell. (ANSA).