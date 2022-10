Von der Leyen, al G7 discusso di riduzione prezzi energia

(ANSA) - BRUXELLES, 11 OTT - "Il G7 condanna l'escalation di violenza della Russia contro i civili in Ucraina. Staremo al fianco dell'Ucraina fino a quando sarà necessario e abbiamo rafforzato le nostre sanzioni contro la Russia. Il sostegno della Bielorussia all'aggressione della Russia deve avere conseguenze. Abbiamo anche discusso delle azioni per ridurre i prezzi dell'energia". Lo scrive la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un tweet. (ANSA).