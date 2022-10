Liz Truss prova a correggere la rotta economica dopo il caos

(di Alessandro Carlini)

LONDRA - In poche settimane Liz Truss è passata dalla promessa di "attuare il programma" ripetuta a raffica nei suoi primi discorsi da premier conservatrice alla necessità di rivederlo per rassicurare i mercati, i britannici e il partito di maggioranza dopo il caos scatenato dalle misure economiche del suo governo. Una settimana molto importante per il futuro della leader Tory si è aperta con un'altra correzione di rotta dopo l'addio alla destabilizzante abolizione dell'aliquota massima: il cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng ha anticipato di quasi un mese, al 31 ottobre, la presentazione del piano fiscale di medio termine con le coperture finanziarie della mini-manovra da 43 miliardi di sterline annunciata poco più di due settimane fa. La data inizialmente prevista era il 23 novembre ma l'esecutivo è stato costretto a rivedere i suoi piani perché la mancanza di questo documento fondamentale aveva contribuito a provocare il crollo della sterlina e la pioggia di vendite dei titoli di Stato britannici: solo l'intervento d'urgenza della Bank of England aveva evitato uno scenario da incubo.

Kwarteng ha comunicato per iscritto la sua decisione al presidente della commissione Tesoro dei Comuni, il conservatore Mel Stride, che nei giorni scorsi si era espresso molto criticamente nei confronti del mini-budget. Il documento sarà accompagnato dalle stime dell'Office for Budget Responsibility (OBR), l'organo di vigilanza che deve indicare lo stato dei conti pubblici coi dettagli sui livelli di indebitamento da sostenere negli anni a venire. E sempre oggi la banca centrale ha annunciato misure aggiuntive a sostegno dei mercati, aumentando l'entità dell'acquisto di bond lanciato il 28 settembre per gli ultimi cinque giorni dell'operazione a un massimo di 10 miliardi di sterline, dai precedenti 5 miliardi.

Downing Street e Threadneedle Street (via londinese dove si trova la sede della Bank of England) dopo qualche attrito iniziale, dovuto in particolare alle critiche in arrivo dai collaboratori di Truss sull'operato dell'istituzione, devono procedere sullo stesso binario per evitare altri incidenti di percorso alla locomotiva britannica a rischio recessione. Dal canto suo, la premier conservatrice, abituata nella sua carriera politica ai cambiamenti di rotta anche estremi, ne starebbe preparando altri per i giorni a venire. Secondo i media è in arrivo l'adeguamento all'inflazione record per i sussidi pubblici dell'universal credit, promesso dal suo predecessore Boris Johnson, sul quale invece Truss si era espressa con una certa titubanza - se non addirittura con proposte alternative - scatenando le reazioni contrariate di alcuni suoi ministri, come Penny Mordaunt, la Leader of the House (equivalente al ministro per i rapporti con il Parlamento). Per il Times questa e altre aperture fanno parte di una precisa strategia messa in campo con la ripresa dell'attività parlamentare dopo i congressi annuali dei partiti di Westminster. Strategia che in termini politici interni prevede pranzi di lavoro della premier con una trentina di parlamentari alla volta e incontri mensili con tutti i deputati.

Altro segnale distensivo interno al partito è la nomina a viceministro del Commercio di Greg Hands, sostenitore dell'ex cancelliere allo Scacchiere Rishi Sunak durante la corsa alla leadership Tory vinta da Truss, al posto di Conor Burns silurato in seguito alla denuncia di un "grave" episodio di "cattiva condotta". Ma servono anche concessioni per i britannici alle prese con la crisi del caro vita ed energia, pronti a scioperare ancora per gli adeguamenti salariali come già fatto nei mesi scorsi. Con un notevole sforzo il governo ha così raggiunto un'intesa nella vertenza animata dagli avvocati penalisti d'ufficio e dai giovani legali d'Inghilterra e Galles, che hanno revocato le nuove agitazioni già fissate. Intanto però da Aberdeen la first minister Nicola Sturgeon al congresso del suo Scottish National Party rilancia la sfida secessionista della Scozia nei confronti di Londra e definisce "disastroso" l'esordio della premier Tory alla guida del Regno.