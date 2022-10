Ucraina: Croce Rossa, continuiamo attività

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - La Croce Rossa Ucraina "desidera chiarire che le nostre operazioni non sono state sospese nel Paese. Rimaniamo in Ucraina e continueremo le nostre attività, il tutto adattandoci al deterioramento della situazione della sicurezza come richiesto". Lo afferma in un tweet al stessa Croce Rossa a seguito dei recenti attacchi. (ANSA).