Padre di Alessia Piperno, non partecipava a manifestazioni

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Non mi risulta che Alessia stesse partecipando alle manifestazioni". Così il papà di Alessia Piperno, Alberto, commenta con l'ANSA le dichiarazioni del ministero degli Esteri iraniano secondo il quale la giovane romana sarebbe tra le persone arrestate con l'accusa di aver preso parte alle proteste anti-governative scatenate dalla morte di Mahsa Amini. "Sulla situazione di Alessia purtroppo non ci sono novità - continua -. In questo momento ovviamente preferiamo il silenzio". (ANSA).