Orban sbarca su Twitter, 'facciamo un po' di casino!'

(ANSA) - BRUXELLES, 10 OTT - Viktor Orban sbarca su Twitter rompendo così il suo pluriennale silenzio sui social. E lo fa a modo suo, con una frase che suona anche come l'ennesima provocazione: "Facciamo un po' di casino! D'ora in poi potrete seguirmi anche su Twitter", ha infatti scritto il premier ungherese nel suo primo cinguettio. Invitando poi i follower a seguirlo nella visita di Stato in Germania, prevista nella giornata di oggi. (ANSA).