Nato condanna attacchi Mosca, 'con Kiev finché servirà'

(ANSA) - BRUXELLES, 10 OTT - "Ho parlato con il Ministro degli Esteri Dmytro Kuleba ha condannato gli orribili e indiscriminati attacchi della Russia alle infrastrutture civili in Ucraina. La Nato continuerà a sostenere il coraggioso popolo ucraino nella lotta contro l'aggressione del Cremlino per tutto il tempo necessario". Lo scrive in un tweet il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. (ANSA).