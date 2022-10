Attacco russo sul centro di Kiev, 5 morti e decine di feriti

(ANSA) - KIEV, 10 OTT - Sono almeno cinque le vittime e 24 i feriti provocati dai bombardamenti russi di questa mattina su Kiev. "Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra. Distruggi la nostra gente che dorme a casa a Zaporizhzhia. Uccidi le persone che vanno a lavorare a Dnipro e Kiev. L'allarme aereo non si placa in tutta l'Ucraina. Ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono morti e feriti. Si prega di non lasciare i rifugi. Prenditi cura di te e dei tuoi cari. Teniamo duro e diventiamo forti". Lo ha scritto sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando gli attacchi.

Colpite alcune infrastrutture critiche. Anche un parco giochi. (ANSA).