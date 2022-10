Ucraina: 'A Zaporizhzhia almeno 13 morti, anche bambini'

E' di almeno 13 morti e 60 feriti il bilancio aggiornato dell'attacco missilistico della scorsa notte su Zaporizhzhia. Lo ha riferito la polizia regionale su Facebook, precisando che "tra i feriti e i morti ci sono bambini". Sempre secondo la polizia, sono stati sparati 9 missili S-300 e X-22 contro i quartieri residenziali della città nel sud dell'Ucraina. Decine di case private, due condomini e altre infrastrutture civili sono state colpite.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condiviso su Facebook immagini (video e foto) che ritraggono la distruzione inflitta la notte scorsa alla città di Zaporizhzhia dall'attacco missilistico russo. Lo riporta Ukrinform. "Il mondo deve vedere la verità. Un attacco missilistico sulla popolazione civile di Zaporizhzhia ha distrutto case residenziali e private, dove la gente dormiva di notte, viveva e non attaccava nessuno... L'Ucraina non ha mai voluto questa guerra. L'Ucraina non ha fatto nulla per provocarla. Abbiamo a che fare con uno Stato che non vuole la pace. Con uno Stato terrorista", ha scritto il presidente ucraino.

Le truppe russe hanno bombardato la notte scorsa la regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina meridionale, con sistemi di razzi a lancio multiplo Grad e artiglieria pesante: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Dmytro Reznichenko, come riporta Ukrinform. I russi hanno sparato "quasi 70 proiettili" contro il distretto di Nikopol, colpendo "città e villaggi nelle comunità di Marhanets e Nikopol usando i Grad e l'artiglieria pesante. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono stati feriti", ha scritto Reznichenko.

L'Ucraina ha respinto le accuse del governo di Minsk secondo cui Kiev starebbe preparando un attacco sul suolo bielorusso: lo ha reso noto su Facebook il portavoce

del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, secondo quanto riporta Ukrinform. "La sera dell'8 ottobre, l'ambasciatore dell'Ucraina a Minsk, Ihor Kyzym, è stato invitato al ministero degli Affari Esteri della Bielorussia, dove gli è stata consegnata una nota diplomatica. Nella nota, la parte bielorussa sostiene che l'Ucraina starebbe pianificando un attacco sul territorio bielorusso", ha scritto Nikolenko, affermando che queste informazioni non sono vere.