Russia, 'nei prossimi giorni direttore dell'Aiea a Mosca'

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Il vice ministro degli Esteri russo Sergei Vershinin in conferenza stampa oggi ha confermato che nei prossimi giorni il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Rafael Grossi sarà a Mosca.

"Confermo le notizie secondo cui Grossi visiterà Kiev e poi Mosca. Non ricordo ora l'ora esatta, ma avverrà nei prossimi giorni", ha detto citato da Interfax. (ANSA).